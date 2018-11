Keine Verletzten

Lohmar. In einer Kindertagesstätte in Lohmar-Birk ist es am Donnerstagnachmittag zu einer Verpuffung in einem Heizraum gekommen. Das Gebäude musste evakuiert werden, Kinder wurden nicht verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.11.2018

Eine Verpuffung in einem Heizungsraum in einer Kindertagesstätte hat die Feuerwehr in Lohmar am Donnerstagnachmittag auf den Plan gerufen. Mit einem Großaufgebot rückten die Einsatzkräfte an, nachdem es die Verpuffung im Stadtteil Birk gegeben hat. Sieben Kinder der Musikschule waren noch im Gebäude, als es die Explosion gab. Die Gasheizung war in einem ebenerdigen Heizungsraum, die geschlossene Tür wurde von innen stark beschädigt.

Die Kinder blieben unverletzt, wurden von den Betreuern und den Einsatzkräften aber schnell aus dem Gebäude gebracht und vor der Tür versorgt. Einige Kinder mussten die Kita auf Socken verlassen.

Die Feuerwehr hat den Gashahn abgedreht, die Ermittlungen zur Ursache der Verpuffung dauern an. Die Kindertagesstätte bleibt am Freitag geschlossen.