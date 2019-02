Seniorin in Lohmar verletzt

Völlig verkohlt war das Brötchen in der Mikrowelle und sorgte so für ordentlich Rauch.

Lohmar. Wegen eines verkohlten Brötchens in einer Mikrowelle musste die Feuerwehr am Samstagabend zu einem Einfamilienhaus in Lohmar ausrücken.

Von Michael Wrobel und Alf Kaufmann, 09.02.2019

Offenbar zu lange in der Mikrowelle erhitzt hat eine Seniorin am frühen Samstagabend ein Brötchen und hat damit einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Denn die Teigware fing Feuer und sorgte so für ordentlich Rauch in der Kellerwohnung der älteren Dame.

Die Feuerwehr musste schließlich mit 43 Kräften zu dem Einfamilienhaus am Mühlenweg in Lohmar ausrücken. Schnell konnten die Einsatzkräfte die Mikrowelle samt des verkohlten Brötchens jedoch aus der Wohnung ins Freie befördern. Anschließend wurden die Räumlichkeiten ordentlich durchlüftet.

Die Frau erlitt bei dem Zwischenfall eine Rauchvergiftung und musste von den alarmierten Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht werden.