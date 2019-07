Erneuter Flächenbrand

Am Dienstag kam es zum Brand eines Waldstücks in Windeck.

Windeck. Am Dienstag ist es zu einem Brand eines Waldstücks in Windeck gekommen. Dort waren 80 Quadratmeter Unterholz in Brand geraten. Bereits in der vergangenen Woche kam es dort zu einem Feuerwehreinsatz.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.07.2019

In einem Waldstück in Windeck ist es am frühen Dienstagabend gegen 17.20 Uhr zu einem Waldbrand gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannten rund 80 Quadratmeter Unterholz in einem "schwer zugänglichen Gelände" zwischen Windeck-Dattenfeld und Windeck-Schladern an der Straße am Kolbenberg.

Der Flächenbrand wurde von der Feuerwehr mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort bekämpft. Der Einsatz war gegen 20.30 Uhr beendet. Die Ursache ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde niemand. Bereits in der vergangenen Woche und Ende des vergangenen Monats gab es einen Waldbrand in Windeck. Bei ersterem ermittelte die Polizei wegen Brandstiftung.