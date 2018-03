Kollision auf L 333

HENNEF. Zwei Menschen sind am Donnerstag gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 333 nahe der Ortschaft Hennef-Stein schwer verletzt worden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.03.2018

Laut Polizei war ein 59-jähriger Eitorfer in einem Opel von Hennef in Richtung Eitorf unterwegs. Nach einer Rechtskurve kurz hinter Stein überholte er offenbar mehrere Pkw. Zuletzt wollte der Eitorfer einen Ford Fiesta überholen, in dem ein 61-jähriger Hennefer am Steuer und eine 49-jährige Henneferin unterwegs waren.

Als aus Richtung Eitorf Gegenverkehr kam, versuchte der Eitorfer, wieder nach rechts einzuscheren. Dabei touchierte er nach Erkenntnis der Polizei sowohl den entgegenkommenden Opel, den ein 20-jähriger Siegburger steuerte, als auch den Ford Fiesta. Dieser geriet durch den Anstoß außer Kontrolle, wurde nach links von der Fahrbahn geschleudert, rutschte einen kleinen Hang hinunter, überschlug sich und blieb in einer Wiese entlang der Sieg auf dem Dach liegen.

Beide Insassen des Fiesta wurden schwer verletzt. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt. Zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber mit Notärztin wurden angefordert. Der Helikopter landete auf der angrenzenden Siegwiese. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle konnten die Verletzen im Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand nicht. Der Fiesta musste aus der Wiese geborgen und mit Totalschaden abtransportiert werden. Die anderen Fahrzeuge waren leicht beschädigt und blieben fahrbereit