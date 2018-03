Kollision auf L 333

HENNEF. Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der L 333 bei Hennef. Eine Person musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Straße ist aktuell komplett gesperrt.

Von Christof Schmoll, 15.03.2018

Schwere Verletzungen erlitt ein 57-jähriger Hennefer am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf der L 333 zwischen Hennef-Stein und Hennef-Bülgenauel. Grund war ein missglücktes Überholmanöver.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 59-Jähriger aus Eitorf in seinem grauen Opel Astra in Richtung gegen 16.50 Uhr in Richtung Bülgenauel. Kurz hinter Stein scherte er aus, um zwei Autos zu überholen. Als er während des Überholmanövers einen ihm entgegenkommenden weiteren Opel Astra eines 20-Jähriger Siegburgers sah, wich er nach rechts aus. Dabei kollidierte er seitlich mit einem Ford Fiesta, dem vorderen der beiden Autos, die er überholen wollte.

Der 57-jährige Fiesta-Fahrer kam dadurch mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Mit schweren Verletzungen musste der Hennefer von einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.