Zwei Fahrzeuge beteiligt

Swisttal. Am Dienstagmorgen kam es auf der Autobahn 61 in Swisttal zu einem Unfall. Derzeit staut sich der Verkehr auf mehreren Kilometern.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.08.2018

Am Dienstagmorgen kam es gegen 9.15 Uhr zu einem Unfall auf der Autobahn 61 zwischen Swisttal und Miel in Richtung Köln. Nach ersten Informationen der Autobahnpolizei sollen zwei Autos beteiligt gewesen sein, eines der Fahrzeuge soll in die Leitplanke gefahren sein. Genaueres konnte die Polizei Köln zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitteilen.

Weitere Informationen folgen...