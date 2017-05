Öffentlichkeitsfahndung der Kreispolizei Rhein-Sieg

Eitorf. Ein bislang unbekannter Mann soll Ende März in einer Bahn der S 12 zwischen Eitorf und Windeck-Rosbach eine sexuelle Handlung vor Kindern ausgeführt haben. Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei nun nach einem Verdächtigen.

09.05.2017

Am Montagmittag veröffentlichte die Kreispolizei des Rhein-Sieg-Kreises mehrere Bilder einer Videoüberwachungsanlage in der S 12, die den verdächtigen Mann am 30. März 2017 zeigen. Gegen 7.15 Uhr soll er sich an diesem Tag in der Bahn von Eitorf nach Windeck-Rosbach vor Schülerinnen einer weiterführenden Schule selbst befriedigt haben. Der Mann hat sich so verhalten, dass die Kinder seine sexuelle Handlung sehen konnten. Der Tatverdächtige hat dabei weder die Mädchen angefasst noch mit ihnen gesprochen.

Die Polizei vermutet, dass der Unbekannte zusammen mit den Minderjährigen in Eitorf in die S-Bahn Linie 12 eingestiegen und am Bahnhof Windeck-Schladern wieder ausgestiegen ist. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den Tatverdächtigen wegen sexuellem Missbrauch,

weil er vor den Kindern eine sexuelle Handlung vorgenommen hat.

Aufgrund eines richterlichen Beschlusses veröffentlicht die Behörde deshalb Bilder, um Zeugen zu finden, die Angaben zu dem Mann machen können.

Die Polizei fragt: Wer kennt die Person? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort oder zu Kontaktpersonen machen? Hinweise an die Polizei in Eitorf unter der Rufnummer 02241 541-3421. (ga)