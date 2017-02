Vandalismus in Lohmar

Eine Kirche in Lohmar wurde von Unbekannten verwüstet.

Lohmar. Am Dienstag wurden gegen 18.20 Uhr diverse Schäden in der katholischen Kirche in Lohmar-Birk festgestellt. Die Polizei bittet bei den Ermittlungen um Hinweise aus der Bevölkerung.

Laut Polizei hatte die Urlaubsvertreterin des Küsters am Morgen die Kirche aufgeschlossen und wollte sie am Abend absperren. Dabei bemerkte sie zunächst, dass auf dem Marmoraltar eine Tischdecke brannte.

Sie konnte das Feuer selbst löschen, ehe ein größerer Schaden entstand. Dann stellte sie fest, dass das Wasser aus den Weihwasserbehältern rechts und links neben dem Haupteingang abgelassen worden war. Auf den Bänken neben der Empore lagen Streichhölzer verstreut. Mehrere Kerzen waren aus den Ständern geworfen worden und die Bilder der Kommunionkinder, die sich in einer Ausstellungsablage befunden hatten, waren auf dem Boden verteilt.

Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, welche mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (02241) 541-31 21 entgegen. (ga)