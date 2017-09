Wert im fünfstelligen Bereich

04.09.2017 Windeck. Am Wochenende haben Unbekannte sechs Metallteile aus einem Überseecontainer gestohlen, der auf dem Gelände eines Betriebs in Windeck stand. Der Wert der Beute liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen mehrere Metallteile aus einem abgeschlossenen Überseecontainer gestohlen. Nach Angaben der Polizei stand dieser auf dem Gelände eines metallverarbeitenden Betriebs an der Raiffeisenstraße in Windeck.

Dazu bauten sie zunächst die Verriegelung an den Containertüren ab und legten anschließend die automatische Innenbeleuchtung des Containers lahm. Sie entwendeten sechs Metallteile, die zusammen mehrere hundert Kilogramm wogen. Der Wert der Spezialformteile liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei Eitorf nimmt Hinweise über verdächtige Personen oder Fahrzeuge unter 02241/541-3421 entgegen. (general-anzeiger-bonn.de)