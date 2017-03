Lohmar. Die Polizei sucht nach bislang unbekannten Tätern, die in eine Lohmarer Tierarztpraxis eingebrochen sind und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

07.03.2017

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag in eine Tierarztpraxis an der Straße „Hammerwerk“ in Lohmar-Wahlscheid eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Einbruch vermutlich in den frühen Morgenstunden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Täter die Fenster auf und gelangten so in die Praxisräume. Aus diesen stahlen sie die Kaffeekasse, den Inhalt einer Geldkassette und hebelten zudem einen kleinen Würfeltresor, in dem Medikamente lagerten, von der Wand. Den Beutewert schätzt die Polizei auf rund 1 300 Euro.

Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02241/5413121 bei den Beamten zu melden. (ga)