Unfall in Lohmar

Lohmar. Auf der B507 bei Lohmar ist am Samstagabend ein Auto gegen einen umgestürzten Baum gefahren. Der 63-jährige Fahrer hatte jedoch Glück im Unglück und wurde nur leicht verletzt, als ein massiver Ast die Windschutzscheibe durchschlug.

Von Jens Kleinert, 18.03.2017

Ereignet hatte sich der Unfall gegen 19.50 Uhr nahe der Ortschaft Gebermühle. Wie die Polizei am Einsatzort erklärte, waren der Lohmarer und seine 60 Jahre alte Frau mit ihrem Kombi in Richtung Neunkirchen-Seelscheid unterwegs gewesen. Den umgestürzten Baum, der vor ihnen quer über der Fahrbahn lag, erkannte der 63-Jährige am Steuer in der Dunkelheit offenbar zu spät. Bei dem anschließenden Zusammenstoß durchschlug ein massiver Ast die Windschutzscheibe in Höhe der Beifahrerseite des Opels. Der Mann wurde laut Polizei am Kopf getroffen, während seine Ehefrau dem Unfall unversehrt entging.



Andere Verkehrsteilnehmer riefen den Rettungsdienst, der den 63-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Eine Wunde an seinem Kopf sollte dort laut Polizei genäht werden.

Außerdem rückte die Lohmarer Feuerwehr aus, um die Fahrbahn von dem Baum zu befreien. Die Einsatzkräfte mussten dazu unter anderem mit einer Kettensäge arbeiten. Der Verkehr wurde über die K37 bei Geber um die Unfallstelle herumgeleitet.



Laut Polizei muss noch geklärt werden, ob der Baum, der an einem Hang neben der Bundesstraße stand, an Wurzelfäule litt oder ob der durch die jüngsten Regenfälle aufgeweichte Boden ihm nicht mehr genug Halt geboten hat. Ein Sachverständiger soll in diesem Zusammenhang entscheiden, ob ein weiterer Stamm, der mit dem umgestürzten Baumstamm verbunden war, noch am Abend gefällt werden oder die B507 gegebenenfalls über Nacht gesperrt bleiben muss. Gegen 22 Uhr hielt die Sperrung noch an.