Lohmar/Rösrath. Autofahrer müssen ab Freitag auf der A3 zwischen Rösrath und Lohmar mit Verzögerungen im Straßenverkehr rechnen. Wegen Bauarbeiten werden bis Montag, 18. Juni, einzelne Spuren in beide Richtungen gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.06.2018

Auf der A3 kommt es ab Freitag, 8. Juni, zwischen den Anschlussstellen Rösrath und Lohmar in beiden Fahrtrichtungen zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Grund dafür ist eine Untersuchungen des Baugrunds, meldet der Landesbetrieb Straßenbau NRW. Am Freitag wird eine von drei Spuren zwischen Lohmar-Nord und Lohmar in Fahrtrichtung Frankfurt von 9 bis 13 Uhr gesperrt.

Bis Montag, 18. Juni, ist die Ausfahrt in der Anschlussstelle Lohmar verkürzt. Von 7 bis 12 Uhr entfällt am Samstag, 9. Juni, zwischen Rösrath und Lohmar-Nord eine Spur in Richtung Frankfurt. Am Sonntag wird eine Spur im gleichen Zeitraum in Richtung Oberhausen gesperrt. Zwischen 7 und 23 Uhr entfällt am Samstag, 16. Juni, ebenfalls in Richtung Oberhausen eine Spur zwischen Lohmar und Lohmar-Nord.

Am Montag, 18. Juni, wird die Baustelle an der Anschlussstelle Lohmar in Richtung Frankfurt abgebaut. Dafür muss hier eine Spur von 9 bis 15 Uhr gesperrt werden.