Werksverkauf zu Silvester 2017/18

Die Verkäuferin Josefine steht am 28.12.2017 beim Werksverkauf der Firma WECO Feuerwerk in Eitorf (Nordrhein-Westfalen) mit verschiedenen Packungen von Feuerwerksraketen in der Verkaufshalle.

Eitorf. Rund um das Firmengelände der Feuerwerkherstellers Weco herrscht wieder Ausnahmezustand. Tausende stehen seit dem Donnerstagmorgen für Feuerwerk an.

Von Sofia Grillo und Sebastian Meltz, 28.12.2017

Eine Menschenschlange zieht sich in Kurven über das gesamte Gelände des Feuerwerkherstellers Weco in Eitorf. Die Wartenden stehen im Dunkeln, manche haben ein Feuer gemacht, andere wollen sich mit einer Flasche Bier wärmen. Um sie herum liegt reichlich Müll verstreut und beweist, dass die Menschenschlange schon etwas länger auf dem Weco-Gelände steht.

Der Feuerwerkhersteller hat am Donnerstagmorgen zum jährlichen Werksverkauf vor Silvester geladen. Er verkauft Überraschungspakete voller Feuerwerkskörper und lose Ware. Tausende Menschen aus ganz Deutschland sind schon am Mittwoch angereist, um sich für den Verkauf der Überraschungspakete anzustellen.

„Ich stehe schon seit 16 Stunden hier“, erzählt Milan Alilovic am Donnerstagmorgen um 5:30 Uhr. Er sei schon das zweite Jahr zum Werksverkauf gekommen. Der 20-Jährige steht im vorderen Viertel der Menschenschlange. „Ich komme nicht nur für die Ware, sondern für das Event an sich“, sagt er. Etwas weiter hinten warten Jan Jeuck und Oliver Heim mit ihren Freundinnen Alina Haar und Kim-Lea Klar. Sie sind aus Olpe angereist und stehen schon seit Mittwoch um zehn Uhr abends für die Feuerwerkskörper an. „Wir machen das wegen der Vorfreude auf Silvester“, sagt der 20-Jährige Jeuck. Sie hätten sich mit dem Anstehen abgewechselt: Zwei hätten in der Kälte gewartet, zwei sich im Auto aufgewärmt. In der letzten Stunde vor dem Beginn des Verkaufs warten sie gemeinsam und geben zu: „Ja, wir frieren, aber wir brennen für Silvester.“

Die ersten Kunden seien am Mittwoch schon kurz nach zehn Uhr morgens angereist, weiß Weco-Pressesprecher Oliver Gerstmeier. „Der Andrang ist jedes Jahr immer größer geworden. Wir sind begeistert, dass wir so einen Zuspruch bekommen und unsere Kunden allen Widrigkeiten wie Kälte oder Regen trotzen.“ Auch für die Weco-Mitarbeiter sei der Werksverkauf ein Ausnahmetag. 60 bis 70 von ihnen seien für den reibungslosen Ablauf im Einsatz.

Die Kunden warten auf dem Weco-Gelände hinter Absperrungen und werden durch Wege geleitet, die mit Bauzäunen markiert sind. Die Kunden ganz vorne in der Schlange haben sich am Besten ausgerüstet. „Wir haben Planen gegen den Wind mitgenommen, ein Feldbett zum Schlafen, Wärmflaschen, genügend zu Essen und Stühle“, zählt der 34-jährige Marcel Mayer auf. Die Vorbereitung habe sich ausgezahlt. Er habe die Nacht gut überstanden und nicht gefroren. Dennoch: „Die letzte Stunde war jetzt schon anstrengend und ich freue mich auf mein warmes Zuhause“, gibt er zu.

Feuerwerksverkauf Silvester 2017/18 bei Weco in Eitorf Foto: Christine Siefer Der Feuerwerkhersteller Weco hat am frühen Donnerstagmorgen seine Pforten zum alljährlichen Werksverkauf kurz vor dem Jahreswechsel geöffnet.

Foto: dpa Ein Mann schaut sich am 28.12.2017 beim Werksverkauf der Firma WECO Feuerwerk in Eitorf (Nordrhein-Westfalen) eine Packung mit Feuerwerksraketen an.

Foto: dpa Sandro, Robert und Tobias (v.l.n.r.) aus Gera stehen am 28.12.2017 beim Werksverkauf der Firma WECO Feuerwerk in Eitorf (Nordrhein-Westfalen) mit sogenannten Überrraschungspaketen mit Feuerwerkskörpern am Ausgang.

Foto: Christine Siefert

Foto: dpa Ein Mann steht am 28.12.2017 beim Werksverkauf der Firma WECO Feuerwerk in Eitorf (Nordrhein-Westfalen) mit diversen Packungen von Feuerwerkskörpern an der Kasse.

Foto: Christine Siefert

Foto: dpa Kunden laden am 28.12.2017 beim Werksverkauf der Firma WECO Feuerwerk in Eitorf (Nordrhein-Westfalen) sogenannte Überrraschungspakete mit Feuerwerkskörpern ihr Auto.

Foto: Christine Siefert

Foto: dpa Ein Hinweisschild «max. 3 Pakete pro Person» ist am 28.12.2017 beim Werksverkauf der Firma WECO Feuerwerk in Eitorf (Nordrhein-Westfalen) zu sehen.

Foto: Christine Siefert

Foto: Christine Siefert

Foto: Christine Siefert

Um sechs Uhr geht es für ihn und die anderen Wartenden dann endlich los. Die Feuerwerksfans werden durch die Absperrung gelassen und gelangen zum Verkaufsstand der Überraschungspakete. Dort läuft laute Musik, im Hintergrund grölen die wartenden Kunden vor Freude darüber, dass es jetzt endlich losgeht. Drei Pakete darf ein Kunde höchstens kaufen. Das nutzen auch fast alle aus. Mit Sackkarren und größeren Rollwagen voller brauner, länglicher Kisten rücken sie zufrieden und müde ab. „Ich bin glücklich, dass ich es geschafft habe, das Warten hat sich gelohnt“, sagt der Siegburger Samuel Engbrecht und zieht seinen Wagen Richtung Auto.

Besonders im Trend lägen in diesem Jahr Verbundfeuerwerke mit Batterien. In dem Bereich seien die meisten Neuerungen gekommen, sagt der Pressesprecher. Einen großen Teil vom Umsatz mache der Werksverkauf nicht aus. Weco verdiene wesentlich mehr durch den Verkauf an den Einzelhandel. „Dennoch ist die Aktion wichtig für uns, weil wir mit dem Endverbraucher in Kontakt kommen.“ Gegen zwölf Uhr hatte jeder Kunde aus der Menschenschlange ein Paket ergattert, berichtet Gerstmeier. Einige hundert seien noch zu haben.

Bis 18 Uhr können die Feuerwerksfans am Donnerstag einkaufen. Am Freitag haben die Kunden von 7 bis 18 Uhr und am Samstag von 7 bis 13 Uhr noch die Gelegenheit, die Überraschungspakete käuflich zu erwerben. Allerdings nur, so lange der Vorrat reicht. Erfahrungsgemäß geht aber bereits am ersten Verkaufstag das Meiste weg.