27-Jähriger prallte gegen Baum

Much-Niederwahn. Am Sonntagmorgen ist ein 27-Jähriger bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Der Kölner fuhr auf der B56 in Richtung Much, als er von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Er verstarb noch vor Ort.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.05.2018

In Much ist es am Sonntag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Nach Angabe der Polizei fuhr ein 27-jähriger Kölner gegen 8.30 Uhr auf der B57 in Richtung Much, als er in einer lang gezogenen Linkskurve wegrutsche und frontal gegen einen Baum am rechten Straßenrand fuhr.

Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die B56 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.