10 000 Euro Schaden

Neunkirchen-Seelscheid. Täter beschädigten zum wiederholten Mal landwirtschaftliche Geräte eines Betriebs in Eischeid. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.09.2017

In einem Betrieb an der Sternstraße in Eischeid haben Täter in der Nacht zu Freitag landwirtschaftliche Geräte schwer beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 10 000 Euro. Bereits zum dritten Mal kommt es in dem Betrieb zu so einem Vorfall.

Die Unbekannten hatten Löcher in die Reifen eines Traktors und von zwei Anhängern gebohrt. Die Reifen sind dadurch irreparabel beschädigt. Bei den vorherigen Malen im Juni und Juli zerschnitten die Täter unter anderem Hydraulikleitungen an Landmaschinen.

Die Polizei geht davon aus, dass sich die Täter mit landwirtschaftlichen Geräten auskennen. Sie scheinen genau zu wissen, wie sie einen hohen Sachschaden verursachen. Die Polizei sucht nach Zeugen zu den Taten. Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Tathergang machen kann, soll sich unter der folgenden Telefonnummer melden: 02241 / 541-3121.