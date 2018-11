Lohmar. In unserer Serie "Ich sehe was, was du nicht siehst…" nehmen wir Leser mit an Orte, an die sie sonst nicht kommen. Diesmal geht es in die Aggerhütte nach Lohmar.

Die Straße nach Overath durch den Norden Lohmars säumen Wiesen, Weiden und Fachwerk-Bauernhöfe. Der 25 Meter hohe Backstein-Koloss mit seinen gemauerten Fabrikschloten ragt wie ein Fremdkörper in die ländliche Idylle des heutigen Stadtteils Honrath.

Die Honrather Hütte, auf deren Grund 1855 eine Erzaufbereitungsanlage entstand, ist für das Jahr 1793 belegt, wie Harald Bertsch vom Heimatverein Dahlhaus schreibt. Hier wurden im 18. Jahrhundert Kupfererze verhüttet. Der Name Aggerhütte blieb bis heute bestehen und hat auch der kleinen Ansiedlung dort ihren Namen gegeben.

1855 baute die „Honrather Gewerkschaft“ dort die Erzaufbereitungsanlage für die Gruben Aurora, St. Georg und Volta. Doch die Aggertalbahn, die 1884 eingeweiht wurde, kam für den Betrieb zu spät: Er musste schon bald eingestellt werden. 1876 stand das Gebäude zum Verkauf.

Zunächst fand sich kein Käufer, weil die Lohmarer sich erfolgreich gegen die Ansiedlung einer chemischen Fabrik wehrten. 1903 dann kehrte die Industrie mit einem Kölner Untenehmer zurück. Er baute auf dem Grundstück ein "Extractionswerk" mit Knochenmühle - das bis heute markante rot-gelbe Klinkergebäude. Dort wurden täglich bis zu 20 Tonnen Tierknochen ausgekocht und so entfettet, um sie unter anderem zu Knochenmehl weiterzuverarbeiten. Zudem wurde hier nun Dünger hergestellt - aus stickstoffhaltiger Moorerde und menschlichen Fäkalien.

Die Aggerhütte in Lohmar Die Firma Defa Folien hat bis heute ihren Standort in Lohmar-Aggerhütte. Inzwischen heißt sie Heikoflex GmbH, doch die Inschrift defa FOLIEN prangt noch an der Fassade.

Das ehemalige Chemiewerk dient als Lager für Folien.

Das Areal wird noch immer von dem rot-gelb geklinkerten Backsteingebäude mit seinen gemauerten Fabrikschloten geprägt.

Das seit seinem Bau 1855 äußerlich kaum veränderte Gebäude ist von der Stadt Lohmar unter Denkmalschutz gestellt worden.

Die Aggerhütte prägt weithin sichtbar den Blick im Aggertal.

Nach zahlreichen Nutzungen und Besitzerwechseln verfiel die Fabrik nach dem Zweiten Weltkrieg allmählich.

Erst ab 1968 wurde sie wieder als Foliendruckerei genutzt.

Eine Halle wird als Lager genutzt, andere Räume sind vermietet.

Die Auflagen des Denkmalschutzes erschweren es en heutigen Besitzern, zu renovieren oder Mieter zu suchen.

So verfallen die alten Hallen immer mehr.

Alte Maschinen erzählen fast vergessener Industriegeschichte.

Der Staub tanzt im Licht, das durch die meterhohen Kassettenfenster fällt.

Ein altes Rohr liegt auf dem Holzboden der Fabrikhalle.

An den Wänden und Stahlträgern bröckelt die Farbe.



Die alten Geräte zeugen ungenutzt von früheren Zeiten in der Fabrik.

Ursprünglich wurden hier Kupfererze aufbereitet.













Geröll und Schutt liegen in der alten Halle.

Die Auflagen des Denkmalschutzes machen eine Renovierung oder Vermietung schwierig.

Die unscheinbare Eisentür zum Vorderhaus.

Rund um die Aggerhütte hat sich ein kleines Industriegebiet gebildet, doch die alte Fabrik hat den Weg in die Gegenwart noch nicht gefunden.

1940 endete die Produktion im Extraktionswerk - es war immer ein Fremdkörper im Aggertal geblieben. In der Folgezeit gab es zahlreiche Besitzerwechsel und unterschiedliche Nutzungen. So wurden die Anlagen im Zweiten Weltkrieg beschlagnahmt und von der Rüstungsindustrie genutzt. Auch dienten sie schon als Busdepot. Heute gehören sie der Firma Heikoflex GmbH, früher defa Folien, einer Foliendruckerei, die jedoch nur noch eine Halle als Lager nutzt.

Das markante Gebäude blieb bis heute zumindest äußerlich kaum verändert. Die Stadt Lohmar stellte die Aggermühle unter Denkmalschutz, was wegen der entsprechenden Auflagen für die Besitzer Vermietung und Renovierung schwierig macht. Im Inneren zerfällt die alte Fabrik von Jahr zu Jahr mehr. Wie sie künftig genutzt werden kann und soll, ist fraglich. Zurzeit steht sie zum Verkauf, wie die Stadt Lohmar auf GA-Anfrage mitteilt. Sie wurde als Projekt in den Themenspeicher der Regionale 2025 eingebracht, berichtet Stadtsprecherin Elke Lammerich.

Ziel der Stadt ist demnach eine nachhaltige Folgenutzung für das Denkmal, die die dringend notwendige Sanierung des Baudenkmals und die denkmalgerechte Gestaltung des Umfeldes beinhaltet".

Die Serie Ich sehe was, was du nicht siehst... gewährt Lesern Eindrücke von Orten, an die sie sonst nicht kommen. In dieser Folge geht es in die Aggerhütte in Lohmar.