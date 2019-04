Windeck. Nach dem tödlichen Unfall am Mittwoch bleibt die Siegtalstraße bei Windeck-Röcklingen für zwei Wochen voll gesperrt. Eine 65-jährige Windeckerin wurde dort in ihrem Auto eingeklemmt, als ein Baum vom Hang neben der Straße auf ihr Auto stürzte. Die Frau verstarb am Unfallort.

Wie der Landesbetrieb Straßen NRW nun mitteilte, bleibt die L333 zwischen Röcklingen und Hoppegarten nach dem tödlichen Unfall von Mittwoch bis voraussichtlich Freitag, 10. Mai, gesperrt.

Ein unabhängiger Gutachter habe nach dem tödlichen Unfall den Hang auf potenzielle Gefahrenbäume untersucht, schrieb der Landesbetrieb: "Die ermittelten Bäume werden in den kommenden zwei Wochen gefällt. Dies kann nur unter Vollsperrung erfolgen." Eine Umleitung wird ausgeschildert. Auch die Buslinie 579 wird umgeleitet. Die L 333 ist zurzeit auch bei Altwindeck voll gesperrt. "Der Stand der Arbeiten zur Hangsicherung sowie Erneuerung der Straße lassen keine Aufhebung der Sperrung und somit Unterbrechung der dortigen Arbeiten zu", teilte Straßen NRW mit.