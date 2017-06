Feuer in 5.000-Quadratmeter-Halle

Windeck. In Windeck-Dattenfeld ist am Mittwochnachmittag eine Lagerhalle in Brand geraten. Nach GA-Informationen ist bei einem Unfall außerdem eine Feuerlöschpumpe explodiert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.06.2017

Einsatzkräfte aus dem gesamten Rhein-Sieg-Kreis sind am Mittwochnachmittag der Feuerwehr Windeck zur Hilfe geeilt. Im Gemeindeteil Dattenfeld brannte eine 5000 Quadratmeter große Industriehalle lichterloh. Ein Feuerwehrmann wurde „mittelschwer“ verletzt, als bei der Brandbekämpfung eine Löschpumpe und ein Benzinkanister detonierten, ein zweiter leicht. Fünf weitere Personen wurden nach Angaben der Feuerwehr leicht verletzt, darunter ein Mitarbeiter eines Holzbetriebs.

„Ich war gerade im Konferenzzimmer, als ich kleine Rauchwölkchen über dem Dach der Halle aufsteigen sah“, schildert der Inhaber einer benachbarten Werbeagentur den Zeitpunkt, als das Feuer bereits auf das Hallendach übergetreten war. Er habe dann Feuerwehr und Polizei gerufen. „Als die Feuerwehr eingetroffen ist, schlugen auch schon Flammen aus dem Dach“, sagte er dem General-Anzeiger.

Kurz darauf, um 16.13 Uhr, erhöhte die Rettungsleitstelle die Alarmstufe von Brand 4 auf die höchstmögliche Stufe, Brand 5. Einsatzkräfte aus den Nachbargemeinden Eitorf, Ruppichteroth, Hennef und Waldbröl sowie anderen Städten wie Lohmar, Troisdorf und Königswinter machten sich auf den Weg an die obere Sieg. Insgesamt rund 180 an der Zahl. „Der Brand ist in einem holzverarbeitenden Betrieb entstanden, in der hinteren Ecke des Gebäudes“, erklärte Windecks Pressesprecher Stefan Röhrig der Presse vor Ort. Die riesige Halle werde von mehreren Betrieben genutzt.

Löscharbeiten in Windeck Foto: Jens Kleinert

Foto: Jens Kleinert

Foto: Jens Kleinert

Foto: Jens Kleinert

Foto: Jens Kleinert

Foto: Jens Kleinert

Foto: Jens Kleinert

Das Feuer war noch nicht unter Kontrolle, als eine Detonation den Einsatzort erschütterte. Laut Röhrig war eine Pumpe an einem Einsatzfahrzeug explodiert. Zwei Feuerwehrleute aus Eitorf erlitten schwere Verletzungen und mussten, mit Rettungswagen und Rettungshubschrauber, in Krankenhäuser gebracht werden. Nach GA-Informationen war zunächst ein Benzinkanister in Folge der Hitzeentwicklung detoniert.

Der Brand ist laut Feuerwehr unter Kontrolle. Wie groß der Sachschaden ausfällt und was die Ursache für das Feuer war, ist noch unklar.