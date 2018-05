Bahnhof Schladern

WINDECK. Ein Senior ist am Donnerstagmorgen am Bahnhof Windeck-Schladern zwischen Zug und Bahnsteig gefallen. Der Zugverkehr wurde zwischenzeitlich eingestellt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.05.2018

Vergleichsweise glimpflich endete für einen älteren Mann am Donnerstagmorgen gegen 11.20 Uhr der Sturz zwischen Zug und Bahnsteig. Wie die Freiwillige Feuerwehr Windeck mitteilt, bekam der Mann - er soll Mitte 70 sein - beim Verlassen des Zuges am Bahnhof in Schladern Kreislaufprobleme. Er konnte sich nicht mehr halten und stürzte. Das Bahnpersonal schaltete schnell und stellte den Zugverkehr umgehend ein. Bei dem Versuch, ihrem Mann zu helfen, stürzte auch die Ehefrau des Verunglückten und verletzte sich. Die Eheleute mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Neben der Feuerwehr, die mit 35 Einsatzkräften vor Ort war, und den Rettungswagen, waren auch Polizei, zwei Notärzte und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Zugverkehr wurde nach etwa einer Stunde wieder aufgenommen.