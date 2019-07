Bei einem Unfall auf der Hauptstraße in Lohmar wurde ein Mann schwer verletzt.

Lohmar. In Lohmar wurde am Dienstagnachmittag ein sehbehinderter Mann von einem Elektroauto erfasst und eingeklemmt. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Von Luisa Hohenbrink, 30.07.2019

Am Dienstagmittag wurde ein Passant bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto in Lohmar schwer verletzt. Nach ersten Informationen war der sehbehinderte Mann auf dem Gehweg der Hauptstraße im Ortszentrum unterwegs, als er im Bereich einer Hausausfahrt aus bisher nicht bekannten Gründen einen Schritt zurück machte. Dabei wurde er von einem aus der Ausfahrt rückwärtsfahrendem, geräuschlosen Elektroauto erfasst.

Das Bein des 53-Jährigen wurde unter dem Auto eingeklemmt. Ersthelfer vor Ort hoben das Auto an und befreiten den Mann noch bevor die Feuerwehr eintraf. Der schwer verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 49-jährige Fahrerin des Elektroautos erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in eine Krankenhaus eingeliefert.