Motorrad nach Unfall ausgebrannt

Windeck. Am Mittwochnachmittag ist ein Mottoradfahrer auf der Herchener Straße in Windeck gestürzt. Der 39-Jährige überschlug sich mehrfach.

06.04.2017

Wie die Polizei mitteilte, ist der 39-Jährige aus Vettelschoß mit schweren Verletzungen in einer Bonner Klinik gebracht worden. Der Mann ist am Mittwoch gegen 14.40 Uhr auf der Herchener Straße (L333) in Richtung Dattenfeld mit seiner Suzuki gestürzt.

In einer langgezogenen Linkskurve habe der Fahrer – womöglich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit – die Kontrolle über sein Krad verloren und sei so nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der 39-Jährige prallte gegen einen Baum und überschlug sich mit seiner schweren Maschine mehrfach, so der Polizeibericht.

30 Meter neben der L333 sei der Fahrer auf einer Wiese schwerverletzt liegen geblieben. Das Motorrad schleuderte noch mehrere Meter weit und geriet in Brand. Der 39-jährige Vettelschoßer musste nach notärztlicher Behandlung vor Ort ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Maschine wurde gelöscht, brannte jedoch vollends aus. Der Sachschaden wird auf über 4000 Euro geschätzt.