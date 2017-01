Wetterchaos im Rhein-Sieg-Kreis

10.01.2017 Windeck/Siebengebirge . Die Gemeinden im östlichen Rhein-Sieg-Kreis hatten am Dienstagmorgen mit heftigem Schneefall zu kämpfen. Das Wetter machte vor allem dem Busverkehr zu schaffen. Mehrere Fahrten mussten komplett ausfallen, meldete die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft (RSVG).

Der Zentraldienst der Gemeinde Windeck meldete, dass es um 4.30 Uhr angefangen habe zu schneien und bereits am Vormittag 20 Zentimeter Schnee lag.

Für die Kleinen war’s eine Freude, für die Großen nicht so ganz, als sie morgens aus dem Fenster schauten und die schneebedeckten Wiesen und Straßen sahen. Während es die Müllabfuhr am Morgen noch schaffte, die Restmülltonnen abzuholen, fuhren manche Schulbusse gar nicht erst los, sodass einige Kinder einen schulfreien Tag mit Schlittenfahren und Schneemann bauen verbringen konnten.

Die Erwachsenen hingegen kamen am Vormittag kaum aus dem Schneeschippen heraus. Der weiterhin fallende Schnee sorgte noch bis etwa 11 Uhr für regelmäßigen Nachschub. Dann hörte es auf zu schneien, und beinahe im selben Moment fing es auch schon an zu tauen. „Es fing zu einer ungünstigen Zeit an zu schneien“, sagte Frank Wiedemann von der RSVG.

Schnee in Windeck Foto: Katharina Anton Ausblick auf Rosbach

Foto: Katharina Anton Am ehemaligen Waldkrankenhaus zeigte sich die Straße rutschig.

Foto: Katharina Anton Verschneite Straßenschilder in Rosbach

Foto: Katharina Anton L333 zwischen Rosbach und Hurst

Foto: Viele Straßen waren nicht geräumt Viele Straßen in Windeck und Umgebung waren nicht geräumt

Foto: Viele Straßen waren nicht geräumt Eine Winterlandschaft bot sich auch an der L333.

Foto: Katharina Anton Auf diesem Straßenschild lesen nur die Ortskundigen das Wort Rosbach

Zur Zeit der morgendlichen Busfahrten sei für die Busse kein Fortkommen gewesen. So mussten zwei Fahrten der Buslinie 530 von Waldbröl nach Hennef ausfallen. Auch auf der Linie 572 von Leuscheid nach Eitorf und der Linie 579 von Hennef nach Rosbach kam es zu Problemen. Hier kam es zu mehreren Ausfällen. Außerdem müsse laut Wiedmann den ganzen Tag über mit Verspätungen gerechnet werden.

Viele Straßen seien am Morgen geräumt und gestreut worden, sagte Claudia Bartak vom Zentraldienst der Gemeinde Windeck. Doch nicht alle Straßen seien ohne Probleme befahrbar gewesen. Vor allem in den höheren Lagen, etwa in Leuscheidt oder auf der K 55 Richtung Ruppichteroth, mussten die Verkehrsteilnehmer vorsichtig sein. In den unteren Ortslagen der Stadt Hennef war die Situation indes deutlich entspannter. Dort habe es nur noch geregnet. Nach Auskunft der Polizeibehörde in Siegburg waren trotz des Schneefalls keine Verkehrsunfälle zu verzeichnen.

Nicht nur im Rhein-Sieg-Kreis, auch im Siebengebirge fiel in der Nacht zur Dienstag ein paar Zentimeter Schnee.

Liebes @gabonn Team!Bei der Witterung habe ich nicht mit der Zeitung gerechnet.Bitte ein dickes Dankeschön an die Zusteller im Siebengebirge pic.twitter.com/277Xt5irik — Soledad Sichert (@bonntouren) 10. Januar 2017

Der Deutsche Wetterdienst gibt am Dienstag eine Wetterwarnung der Stufe 1 für den östlichen Rhein-Sieg-Kreis heraus. Bis zum Nachmittag muss dort mit Glätte und geringem Schneefall oberhalb von 200 Metern gerechnet werden. Dabei sind Temperaturen von maximal vier Grad zu erwarten und kaum Sonne.

Auch in den nächsten Tagen wird das Wetter in Bonn und der Region nicht besser: Keine einzige Sonnenstunde sind für Mittwoch und Donnerstag angesagt, dafür aber eine Regenwahrscheinlichkeit von bis zu 80 Prozent, leichte Böen und kalte Temperaturen von zwei bis maximal sieben Grad.

Am Donnerstag wird der Schmuddelregen dann wieder zum Schneeregen am Freitag muss in Bonn und der Region erneut mit Schneefall gerechnet werden. (Sofia Grillo, Britta Röös und Katharina Anton)