Zwischenfall in Eitorf

19.01.2017 Eitorf. Unbekannte haben am Dienstagabend vermutlich Pfefferspray in einer Sporthalle an der Brückenstraße in Eitorf versprüht. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen zwei bislang unbekannten Tatverdächtige.

In einer Sporthalle an der Brückenstraße in Eitorf kam es am Dienstag gegen 18.30 Uhr zu einem Zwischenfall. Laut Polizeiangaben klagten die circa 40 anwesenden Sportler über Atemprobleme und Augenreizungen. Daraufhin wurde das Training unterbrochen und die Polizei informiert.

In der Nähe der Umkleide ist nach Angaben der Beamten möglicherweise eine größere Menge Pfefferspray versprüht worden. Die Konzentration des Reizstoffes in der Luft konnte durch das Lüften der Sporthalle wieder behoben werden, auch wurde niemand der Anwesenden verletzt. Dennoch ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.

Zeugen sagten aus, dass sich in der Nähe der Umkleidekabine zuvor zwei Männer aufgehalten haben sollen, die nicht zum Trainingsbetrieb gehörten. Laut Beschreibungen sind beide Männer circa 18 Jahre alt, trugen Jogginghosen, Kapuzenpullover und haben ein südländisches Erscheinungsbild.

Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541- 3421 entgegen. (Katharina Hamann)