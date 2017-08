28-Jähriger in Haft

Lohmar. Neun Tankstellen in der Region, darunter zwei in Lohmar, wurden in den vergangenen Wochen ausgeraubt. Nun hat die Polizei einen Mann auf frischer Tat festgenommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.08.2017

Die Polizei hat eine Raubserie auf Tankstellen in der Region aufgeklärt. Wie die Staatsanwaltschaft und die Kölner Polizei mitteilen, wurde bereits am vergangenen Donnerstag ein 28-jähriger Mann festgenommen, die Beamten schnappten ihn auf frischer Tat. Dem Mann werden insgesamt neun Überfalle in Köln, im Rheinisch-Bergischen Kreis sowie im Rhein-Sieg-Kreis vorgeworfen.

Zwei dieser neun Überfalle beging der Räuber in Lohmar. Am Donnerstag, 29. Juni, bedrohte er zunächst in einer Tankstelle an der Burg Sülz zwei Kunden sowie den 22-jährigen Kassierer und forderte die Herausgabe von Geld. Mit einem vierstelligen Betrag konnte er schließlich fliehen. Knapp zwei Wochen später, am 12. Juli, ging er mit gleichem Muster an der Tankstelle noch einmal vor. Mit einem silberfarbenen Revolver bedrohte der Maskierte die Mitarbeiter, forderte Bargeld und flüchtete schließlich unerkannt, wie die Polizei damals mitteilte. Bei diesem Überfall konnte er einen dreistelligen Betrag erbeuten.

Die Polizei erkannte während der Ermittlungen bereits nach den ersten Tagen Übereinstimmungen bei den Täterbeschreibungen. Zeugen hatten den Mann als etwa 1,70 Meter groß und etwa 25 Jahre alt beschrieben. Er sprach gebrochenes Deutsch.

Nach dem letzten Überfall auf eine Tankstelle in Köln konnte der Mann schließlich festgenommen werden. Der Polizei zufolge hatte er ohne gültige Fahrerlaubnis vor der Tat den VW Tiguan einer Angehörigen als Fluchtfahrzeug in der Nähe der Tankstelle geparkt. Neben dem Auto stellten die Beamten neben einer Maskierung und der Beute auch eine Camouflage-Jacke, Pfefferspray sowie eine Gaspistole sicher. Bei der Durchsuchung der letzten Meldeadresse des Mannes, der aktuell ohne Wohnsitz ist, fanden die Polizisten weitere Beweismittel.

Bei seiner Vernehmung legte der Mann, der zuvor nicht polizeilich in Erscheinung getreten ist, ein Teilgeständnis ab. Als Motiv gab er Geldnot an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde am vergangenen Freitag Haftbefehl gegen den 28-Jährigen erlassen.