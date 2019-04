Von Auto erfasst

EITORF. Eine 28-jährige Radfahrerin wurde bei einem Unfall auf der Brückenstraße in Eitorf am Montag schwer verletzt. Eine Autofahrerin soll ihr zuvor die Vorfahrt genommen haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.04.2019

Eine 28 Jahre alte Radfahrerin hat am frühen Montagmorgen bei einem Unfall in Eitorf schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, war eine 50-Jährige Autofahrerin gegen 5.45 Uhr auf der Brückenstraße in Richtung der Kreuzung Brückenstraße/Bahnhofstraße unterwegs.

Als sie nach links abbog, übersah die Frau offenbar eine 28-jährige Radfahrerin, die ihr entgegenkam und geradeaus über die Kreuzung in Richtung Markt fahren wollte - die Frau war dabei laut Polizei vorfahrtberechtigt.

Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Radfahrerin schwer verletzt wurde. Sie musste nach Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gefahren werden.