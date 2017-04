Siegtalstrecke zwischen Au und Hennef

Eitorf. Ein in Merten (Sieg) liegengebliebener Zug sorgte am Freitagmorgen für Probleme im Zugverkehr zwischen Au und Hennef. Der eingerichtete Schienenersatzverkehr lief nicht ohne Probleme.

Von Laszlo Scheuch, 07.04.2017

Bahnpendler mussten am frühen Freitagmorgen in Eitorf viel Geduld aufbringen. Ein bereits am Donnerstag aufgrund einer technischen Störung in Eitorf-Merten liegengebliebener und nicht mehr fahrbereiter Zug sorgte auf der Siegtalstrecke für massive Behinderungen im frühmorgendlichen Zugverkehr. Ein von der Deutschen Bahn eingerichteter Bahnersatzverkehr lief nur mit Problemen.

„Das ist eine Riesensauerei, wie mit den Bahnkunden umgegangen wird“, beschwerte sich ein aufgebrachter Pendler beim General-Anzeiger. Ihn ärgerte vor allem, dass er, nachdem er um 4.40 Uhr die S-Bahn aus Richtung Au kommend am Eitorfer Bahnhof verlassen musste, nur unzureichend über die weiteren Reisemöglichkeiten informiert wurde. „Wir sind alle raus zum Busbahnsteig, aber da stand kein Bus für den Schienenersatzverkehr. Alle waren ratlos und wussten nicht, wie es weitergeht. Es kamen immer mehr Reisende, ich tippe, insgesamt waren wir um die 100 Menschen“, sagte er. Erst gegen 6.20 Uhr sei der erste Reisebus gekommen, um die Wartenden abzuholen.

„Wir können uns dafür nur aufrichtig entschuldigen, es tut uns wirklich leid“, sagte ein Bahnsprecher auf Nachfrage. „Wir haben ab 5 Uhr vier Doppelstockbusse eingesetzt, die zwischen Au und Hennef gependelt sind. Leider waren die ersten beiden Busse, die von Au aus gekommen sind, so voll, dass sie Eitorf schon gar nicht mehr anfahren konnten.“ Vor Ort seien die Fahrgäste über den Schienenersatzverkehr über die Fahrgastanzeige informiert worden, da ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn nicht vor Ort gewesen sei.