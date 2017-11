Lange Staus nach Unfall

Lohmar. Auf der A3 in Fahrtrichtung Köln kam es am Sonntagabend in Höhe Lohmar zu Stau. Beim Beschleunigen prallte ein Porsche auf regennasser Fahrbahn in die Leitplanke.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.11.2017

Nach einem Unfall in Höhe der Anschlussstelle Lohmar kam es am Sonntagabend auf der A3 in Fahrtrichtung Köln zu langen Staus. Nach Informationen der Polizei waren drei Fahrzeuge, darunter ein 457 PS starker Porsche GT3 und ein Audi A3, an dem Unfall zwischen Lohmar-Nord und Rösrath beteiligt.

Der 31 Jahre alte Audifahrer war auf der linken Spur unterwegs, der 52-jährige Porschefahrer fuhr dahinter. Als der Audi auf die mittlere Fahrspur wechseln wollte, beschleunigte der Porsche, um zu überholen. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, fuhr über die drei Fahrspuren, prallte leicht mit dem Audi zusammen und schließlich in die Mittelleitplanke. Von dort schleuderte der Wagen zurück in die rechte Leitplanke.

Der Porsche erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden, der Audi wurde hinten links stark beschädigt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Ein Mercedes, der hinter den beiden Fahrzeuge fuhr, blieb unbeschädigt.

Der Audifahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt, die 34 Jahre alte Beifahrerin blieb ebenso wie der Porschefahrer unverletzt.

