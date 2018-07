Zehnjähriger schwer verletzt

Verkehrsunfall in Much auf der L189 von Samstagabend

Much. Nach dem Unfall am Samstagabend auf der L189 in Much, bei dem ein zehnjähriger Junge schwer verletzt worden war, sucht die Polizei nun Zeugen. Sie sollen Angaben zu einem möglicherweise beteiligten Motorradfahrer machen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.07.2018

Ein 26-Jähriger und ein Zehnjähriger sind bei einem Unfall auf der L189 in Much am Samstagabend schwer verletzt worden. Nach Angabe der Polizei war der 26-jährige Fahrer alkoholisiert und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer hatte angegeben, dass vor dem Zusammenstoß auf seiner Spur ein Motorradfahrer entgegengekommen sei. Um eine Kollision mit diesem zu vermeiden, sei er ausgewichen und daraufhin gegen den Baum geprallt. Der Motorradfahrer habe vor Ort Erste Hilfe geleistet, sei aber davon gefahren, bevor die Polizei an der Unfallstelle eintraf.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Motorradfahrer, der eine Enduro gefahren haben soll, geben können.

Hinweise nimmt die Polizei in Eitorf unter der Rufnummer 02241 /5413421 entgegen.