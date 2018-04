Ruppichteroth. Ein oder mehrere Unbekannte haben einen Briekasten im Wert von mehreren hundert Euro in Ruppichteroth-Hodgeroth gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.04.2018

Am Donnerstag, 29. April, wurde ein auffälliger Briefkasten zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr in Ruppichteroth-Hodgeroth gestohlen. Der stählerne Briefkasten mit Paketbox stand in einem umzäunten Vorgarten eines Einfamilienhauses an der Hodgerother Straße.

Auf dem aufwendig gestalteten und mit schwarzer Lackierung versehenen Briefkasten befindet sich auf drei Seiten ein Harfensymbol, zusätzlich finden sich darauf die Aufschriften "PRO MUSICA" und "ET ARTE".

Der Briefkasten hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Aufgrund seines hohen Gewichtes wurde wahrscheinlich ein Kraftfahrzeug für den Abtransport benutzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02241/5413421 entgegen.