Scharfe Pistole im Schrank

Windeck. Ein 22-Jähriger aus dem Oberbergischen Kreis soll Amphetamine in ganz NRW verkauft haben. Die Polizei durchsuchte seine Wohnung und fand Drogen und Waffen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.11.2017

Die Polizei fand in der Wohnung eines mutmaßlichen Dealers in Windeck 300 Gramm Amphetamine und eine kleine Menge Marihuana. Der Verkaufspreis des weißen Pulvers, das der 22-Jährige in einer Brotbox in seiner Wohnung lagerte, ist beträchtlich. Rund 15.000 Euro hätte er nach Angaben der Polizei damit auf dem Schwarzmarkt erzielen können.

Die Drogenfahnder aus Siegburg hatten einen Tipp bekommen und nach Ermittlungen einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung beantragt.

In den frühen Morgenstunden am Dienstag fanden die Beamten dann die Drogen und dazu noch mehrere Waffen in einem Schrank. Eine Pistole war geladen. Daneben wurde noch eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Unter seinem Bett lag Munition für die Schusswaffe.

Die Polizei führt jetzt ein Strafverfahren wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und illegalem Waffenbesitz. Auf freiem Fuß bleibt der junge Mann dennoch. Er war bisher strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten.