Kirchenbrand in Lohmar

06.01.2017 Lohmar. Beamte vernehmen Verdächtigen. Eine Tatbeteiligung konnte der Person bisher nicht nachgewiesen werden. St. Johannes-Kirche muss renoviert werden und bleibt vorerst geschlossen.

Der Brand in der Katholischen Kirche Sankt Johannes in Lohmar-Ort am Montagnachmittag wurde sehr wahrscheinlich vorsätzlich gelegt. Das bestätigte die Polizei am Freitag auf Nachfrage. „Ein technischer Defekt kann nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden“, sagte Burkhard Rick von der Polizei Siegburg. „Aber es spricht vieles dafür, dass es sich um Brandstiftung handelt.“ Eine verdächtige Person, die in der Nähe der Kirche gesehen wurde, wurde bereits zum Tathergang vernommen. Eine Tatbeteiligung konnte der Person jedoch nicht nachgewiesen werden. Weitere Zeugen sollen noch befragt werden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Tatverdachts der schweren Brandstiftung.

Die Kirche wurde zwar von den Brandermittlern wieder freigegeben, ist aber zurzeit geschlossen. Das wird laut Pfarrer Markus Feggeler auch in den kommenden Monaten so bleiben. Nicht nur das Mobiliar, auch Boden und Wände sind dick mit Rußpartikeln bedeckt. Sogar die Orgel wurde in Mitleidenschaft gezogen und muss professionell gereinigt werden. Eine Reinigungsfirma hat bereits ihre Arbeit in der Kirche aufgenommen. Im Anschluss werden weitere Renovierungsarbeiten folgen.

Viele Gottesdienste finden nun in der Kirche Sankt Mariä Heimsuchung in Lohmar-Donrath statt. Auch die evangelische Gemeinde in Lohmar hat ihre Unterstützung zugesagt. „Wir konnten dort gestern bereits einen Trauergottesdienst abhalten. Ich freue mich sehr über diese große Hilfsbereitschaft“, sagte Pfarrer Feggeler. (Bianca Breuer)