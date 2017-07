64-Jährige aus Neunkirchen-Seelscheid

Neunkirchen-Seelscheid. Eine Einsatzhundertschaft der Polizei durchsucht zurzeit ein Waldstück in Neunkirchen-Seelscheid nach der seit Juni vermissten Juliane M. Bisherige Ermittlungen waren ohne Ergebnis geblieben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.07.2017

Die Einsatzkräfte durchsuchen am Mittwochabend ein Waldstück an der Hennefer Straße in Neunkirchen-Seelscheid, das an den Wohnort der Vermissten grenzt. Die Suche soll bis zum Einbruch der Dunkelheit andauern. Das Waldstück liegt bei Remschoß an der Gemeindegrenze zu Hennef. Zuvor hatte ein Hubschrauber am frühen Abend die Wahnbachtalsperre abgesucht.

Foto: Polizei Mit diesem Bild bittet die Polizei um Hinweise auf den Verbleib von Juliane M.

Grund für die Suche ist laut Polizei, dass die bisherige Ermittlungsarbeit der Beamten erschöpft sei. Weder durch die Befragung von Personen im privaten Umfeld der Frau, noch weitere Überprüfungen in ihrem Umfeld wie etwas Kontobewegungen hätten Informationen über ihren Verbleib gegeben.

Als letzter Schritt werde deshalb das Umfeld ihres Wohnorts abgesucht. Dies sei noch nicht passiert, weil die dazu nötigen Einsatzkräfte nicht zur Verfügung gestanden hätten. Bislang hat die Suche noch zu keiner Spur zu der Vermissten geführt. Hinweise auf eine Straftat gibt es laut Polizei bislang nicht.

Vermisste ist auf Medikamente angewiesen

Die Polizei sucht schon länger nach der seit fast einem Monat vermissten Juliane M. aus Neunkirchen-Seelscheid. Die Frau soll auf Medikamente angewiesen sein und zuletzt psychisch belastet gewirkt haben.

Die 64-jährige verheiratete Frau und Mutter eines erwachsenen Sohnes hatte am Donnerstag, 15. Juni, das Haus vermutlich in den Abendstunden mit einer Handtasche zu Fuß verlassen. Nachdem die Suche der Familie über Tage erfolglos verlaufen war, erstattete sie eine Vermisstenanzeige. Nach den Ermittlungen der Kripo ergaben sich bislang keine Hinweise darauf, dass die 64-Jährige Opfer einer Straftat geworden sein könnte.

Sorge bereitet den Ermittlern der Umstand, dass die Vermisste regelmäßig Medikamente nehmen muss, die sie wahrscheinlich derzeit nicht zur Verfügung hat. Zudem soll sie in letzter Zeit psychisch belastet gewirkt haben.

Nach den Gesamtumständen könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Juliane M. in hilfloser Lage befindet. Die Polizei hat Fotos der Vermissten zur Fahndung veröffentlicht. Juliane M. wird als etwa 1,70 Meter groß und schlank mit schulterlangen, dunkelblonden Haaren beschrieben. Wahrscheinlich trägt sie schwarze Oberbekleidung und hat eine schwarze Handtasche bei sich. Hinweise an die Polizei unter 02241-5413121.