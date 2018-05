Suizidankündigung per Mail

Windeck. Eine 40-jährige Vermisste hat am Sonntag in einer Mail an die Polizei Eitorf angekündigt, sich das Leben nehmen zu wollen. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.05.2018

Nachdem am Sonntagmittag bei der Polizei Eitorf eine Mail mit einer Suizidankündigung einging, fahnden die Beamten nach einer gefährdeten Person. In dieser Nachricht droht die Verfasserin damit, sich in einem Wald bei Windeck-Au das Leben nehmen zu wollen.

Laut Polizei handelt es sich bei der Betroffenen um die 40-jährige Leonie W. Die Frau habe keinen festen Wohnsitz und leide an einer psychischen Krankheit. Die Beamten suchen auch mit einem Hubschrauber nach der Vermissten.

Foto: Polizei Rhein-Sieg-Kreis Die gesuchte Person ist die 40-jährige Leonie W.

Leonie W. ist 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Figur, dunkle Haare und eine dunkle Stimme. In der vergangenen Zeit habe sie sich im Raum Köln, Bonn und Rheinland-Pfalz aufgehalten. Möglicherweise ist die Vermisste mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.

Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3421 oder über den Notruf 110.