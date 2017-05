Fahrerin schwer verletzt

Windeck. Auf der Landstraße 312 kam es gegen 13.30 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß. Dabei prallte eine 18-Jährige frontal in einen entgegen kommenden Sattelzug und wurde dabei schwer verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.05.2017

Nach ersten Ermittlungen fuhr eine 18-Jährige gegen 13.30 Uhr auf der Landstraße 312 von Windeck-Leuscheid in Richtung Windeck-Werfen. Nachdem sie überholte, prallte sie mit ihrem Pkw frontal in einen entgegen kommenden Sattelzug. Die aus Altenkirchen stammende Fahrerin wurde dabei schwer verletzt und in dem Autowrack eingeklemmt.

Die alarmierte Feuerwehr musste die junge Frau aus ihrem Auto befreien. Per Rettungshubschrauber wurde ein Notarzt eingeflogen, der die Verletzte vor Ort versorgte, bevor sie in eine Kölner Klinik geflogen wurde. Der Sattelzug einer Spedition aus Nordhausen, der mit Leergut beladen war, rutschte durch den Unfall in den Graben und wurde von der Feuerwehr gesichert, um ein vollständiges Umkippen zu verhindern.

Aufgrund des Unfalls musste die L 312 komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Noch dauern die Bergungsarbeiten an.