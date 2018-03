Schreckmoment

Donrath/Lohmar. Nach dem Anfahren an einer Ampel ist es am Mittwoch-Nachmittag in einer Einmündung zur B507 bei Donrath zu einem Motorbrand bei einem Pkw gekommen. Bis zur Beseitigung des Autowracks und den Straßenverunreinigungen war die Bundesstraße gesperrt.

Von Christof Schmoll, 21.03.2018

Laut den Feuerwehreinsatzkräften vor Ort war am Mittwochnachmittag vermutlich ein Motorplatzer der Grund für den Motorbrand eines Citroën Saxo in der Nähe der B507. An einer Ampelkreuzung an der Hauptstraße zur Einmündung in die B507 bei Donrath war der Pkw nach dem Anfahren in Brand geraten.

Der Fahrer war der Vater der Inhaberin. Er konnte glücklicherweise unverletzt aus dem brennenden Fahrzeug aussteigen. Er war unterwegs auf einer Probefahrt. Der Citroën Saxo war zwei Stunden vor dem Unglück noch in einer Werkstatt in Köln zwecks einer Tüv-Überprüfung.

In Folge des Autobrandes war die B507 für den Berufsverkehr zwischen Donrather Kreuzung und Abzweigung Lohmar in Richtung Neunkirchen-Seelscheid bis zum Abtransport des Fahrzeugs und zur Beseitigung der Öl- und Brandreste vollständig gesperrt. Es kam in der Umgebung des betroffenen Kreuzungsbereichs daher zu erheblichen Verkehrsstörungen.