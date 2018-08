Kind schwer verletzt

Eitorf. Ein neunjähriges Mädchen wurde in Eitorf von einem Auto überrollt, als es auf der Straße spielte. Das Kind wurde eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.08.2018

Ein neunjähriges Mädchen ist am Mittwochabend bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am späten Abend mitteilte, wurde das Kind von einem Auto überrollt und mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Fachklinik in Bonn ausgeflogen.

Eine 37-jährige Frau hatte das Mädchen, das auf der Fahrbahn spielte, übersehen, als sie gegen 19.40 Uhr mit ihrem Pkw auf der Erlenstraße aus Richtung Kapellenweg fuhr und nach links Richtung Mittelweg abbog. Das Kind wurde dabei laut Polizei frontal erfasst und überrollt und musste von der Feuerwehr befreit werden, weil es unter dem Wagen eingeklemmt war.

Die Fahrerin des Unfallwagens erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus nach Eitorf gebracht. Die Eltern des Kindes, die sich vor Ort befanden, wurden von Notfallseelsorgern betreut.