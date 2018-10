Schwer verletzt ins Krankenhaus

LOHMAR. Schwere Verletzungen erlitt ein neun Jahre alter Junge am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall in Lohmar. Eine 73-jährige Autofahrerin hatte ihn beim Abbiegen offenbar übersehen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.10.2018

Ein neun Jahre alter Junge ist bei einem Unfall an der Kreuzung B484/Donrather Straße in Lohmar am Montag schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen fuhr das Kind gerade auf seinem Tretroller über eine Fußgängerampel an der Kreuzung, als ihn ein aus einer Seitenstraße abbiegender Pkw erwischte. Der Neunjährige stürzte und prallte mit dem Kopf auf die Fahrbahn. Die 73 Jahre alte Autofahrerin wurde beim Abbiegen offenbar durch das Gegenlicht der Bäume und den starken Licht-Schatten-Wechsel auf der Fahrbahn in ihrer Sicht behindert.

Bei dem Unfall war auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, der den Notarzt einflug. Das Kind selbst wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.