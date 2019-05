Gasthof Röttgen in Seelscheid

NEUNKIRCHEN-SEELSCHEID. Das Ehepaar Rogawski übernimmt den Gasthof Röttgen, bekannt aus der TV-Serie „Mord mit Aussicht“. Die Wirtin schreibt selbst Geschichten für Krimi-Dinner.

Von Marie-Theres Demmer, 02.05.2019

Noch drücken sich die Fans der ARD-Serie „Mord mit Aussicht“ die Nase an den Fensterscheiben des „Aubachs“ alias der GA berichtete platt. Anfang März ging dort eine Ära zu Ende: Aus Altersgründen verabschiedeten sich Jutta und Klaus Haas von ihren Gästen (der GA berichtete). Damit verloren nicht nur zahlreiche ortsansässige Vereine ihr Vereinslokal. Der Gasthof war auch Drehort für den fiktiven Ort „Hengasch“ in der Eifel. Seitdem pilgern die Fans nach Seelscheid. Nun gibt es einen neuen Pächter: Ab Mai übernehmen Sabine und Andreas Rogawski das Lokal und begrüßen am Freitag, 3. Mai, die ersten Gäste mit einem Aperitif. Die Tische für den Eröffnungstag sind bereits fast alle reserviert.

Bekannt sind die beiden bereits seit über zehn Jahren durch ihren Partyservice „Machbar“. Auf die Idee, zusätzlich in einem Restaurant zu kochen, brachten sie ihre Kunden. „Als bekannt wurde, dass der Gasthof Röttgen schließen wird, haben uns sehr viele Menschen angesprochen, ob wir das Lokal nicht weiterführen möchten“, berichtet Sabine Rogawski.

Nach über einem halben Jahr Bedenkzeit und vielen Gesprächen mit dem Ehepaar Haas sagten sie schließlich zu. „Es wäre sehr schade gewesen, wenn die Gaststätte verloren gegangen wäre. Den Seelscheidern ist es außerdem wichtig, dass die neuen Betreiber ortsansässig sind“, meint Sabine Rogawski. Ihr Partyservice soll durch das zusätzliche Standbein nicht leiden. „Der wird weiterlaufen wie bisher“ so die Rogawskis. Aus diesem Grund hat der Gasthof Röttgen auch nur freitags bis montags abends und zusätzlich sonntags ab Mittag geöffnet.

Kulinarisch stand das Restaurant für regionale und saisonale Küche. Das möchten die neuen Betreiber auch beibehalten. Zusätzlich stehen vegane Gerichte auf der Speisekarte. Auch der urige Gastraum und die Holztheke bleiben wie bisher. „Allein wegen 'Mord mit Aussicht' möchten wir die Stube so lassen“, sagt das Ehepaar. Der hintere Gastraum erhält jedoch ein moderneres Ambiente mit neuen Stühlen und Tischen. Die Küche wurde modernisiert. Dort kocht bald Andreas Rogawski und eine neue eingestellte Küchencrew. Den Service übernehmen seine Frau Sabine und Mitarbeiter vom Partyservice. Insgesamt beschäftigt das Ehepaar nun 16 Mitarbeiter.

Zur Eröffnung hat auch der „Mord mit Aussicht“-Stammtisch einen Tisch reserviert. Die Serienfans trafen sich bisher alle sechs Wochen im Röttgen. Auch das soll weiterhin möglich sein, denn die Eheleute sind selber begeisterte Zuschauer der ARD-Serie. „Wir haben alle Folgen gesehen“, sagen die beiden. Sabine Rogawski schreibt sogar selbst Geschichten für Krimi-Dinner.