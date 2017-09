Unglück bei Ruppichteroth

Ruppichteroth. Ein 29-Jähriger aus Köln ist am Sonntag mit seinem Motorrad auf der B 478 zwischen Ingersau und Schönenberg verunglückt und ums Leben gekommen. Die Ursache ist unklar.

Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer aus Köln ist am Sonntag bei einem Alleinunfall auf der B 478 zwischen Ingersau und Schönenberg ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Kölner nach ersten Ermittlungen mit zwei Freunden in Richtung Hennef unterwegs. Er fuhr als zweites Fahrzeug, die Gruppe fuhr jedoch nicht auf Sichtweite. Als der erste und letzte Fahrer in Ingersau ankamen, stellten sie fest, dass der 29-Jährige fehlte. Sie kehrten daraufhin um und den verletzten Kradfahrer in Höhe Horbacher Weg im Graben liegen.

Das Fahrzeug und der Fahrer waren von der Straße aus nicht direkt zu sehen. Deshalb habe der letzte Fahrer bei der ersten Vorbeifahrt den Unfall nicht bemerkt, so die Polizei. Der gerufene Notarzt stellte nach erfolgloser Reanimation den Tod fest.

Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die B 478 in dem Bereich gesperrt werden. Da es für den Unfallhergang keine Zeugen gibt, können die Beamten keine genaue Ursache benennen. Ein Bremsfehler komme genauso in Betracht, wie nicht angepasste Geschwindigkeit.