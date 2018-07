Unfall auf Wahnbachtalstraße (L189)

Neunkirchen-Seelscheid. Schwer verletzt wurde am Samstagvormittag ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Wahnbachtalstraße (L189) in Neunkirchen-Seelscheid. Der Biker musste einem Auto ausweichen und stürzte dabei.

Von Christof Schmoll und Michael Wrobel, 15.07.2018

Der 30-jähriger Biker war mit seiner Kawasaki zusammen mit drei andern Motorradfahrern auf der Wahnbachtalstraße unterwegs und wollte am Ende einer Linkskurve ein anderes Fahrzeug überholen. Genau in diesem Moment setzte auch ein 43 Jahre alter Mann in seinem BMW in gleicher Fahrtrichtung zu einem Überholmanöver an.

Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Motorradfahrer eine Vollbremsung machen. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Kawasaki und stürzte. Das Krad prallte nach etwa 30 Meter in eine Leitplanke und rutschte nochmals weitere 30 Meter weiter, bis es schließlich zum Liegen kam.

Der Pulheimer wurde bei dem Sturz schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Merheim geflogen werden.

Die L 189 war während der Unfallaufnahme gesperrt.