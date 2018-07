Falsch abgebremst

Windeck. Ein 64-Jähriger ist am Mittwochnachmittag mit seinem Motorrad auf der Landstraße 312 bei Windeck-Leuscheid gestürzt. Er verletzte sich dabei schwer.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.07.2018

Bei einem Sturz auf der Landstraße 312 hat sich ein Motorradfahrer am Mittwochmittag schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der 64-Jährige gegen 14 Uhr auf der kurvenreichen Strecke zwischen Windeck-Leuscheid in Richtung Herchen-Bahnhof unterwegs. In einer Linkskurve verlor er, vermutlich aufgrund eines Bremsfehlers, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Fahrer verletzte sich bei dem Sturz schwer. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus abtransportiert werden.