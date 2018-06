18-Jähriger schwer verletzt

Das Unfallopfer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Kölner Unfallklinik geflogen.

Lohmar. Auf der Kreisstraße 49 ist am Mittwochnachmittag bei der Ortschaft Lohmar-Wickuhl ein Motorradfahrer mit einem Bus kollidiert. Dabei wurde der 18-jährige Biker schwer verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.06.2018

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 16.45 Uhr auf der Kreisstraße 49 (K49) in Höhe der Ortschaft Lohmar-Wickuhl zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Rösrath fuhr auf einen Bus auf und wurde dabei schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Kölner Unfallklinik geflogen werden.

Der Zweiradfahrer war auf der K49 in Richtung Rösrath unterwegs, als ein Linienbus auf die K49 einbog. Offensichtlich hatte der 37-jährige Busfahrer den Biker übersehen. Denn während er in die K49 einbog, prallte der Zweiradfahrer gegen die Seite des MAN-Busses und stürzte auf die Fahrbahn. Zeugen versorgten den schwer verletzten 18-Jährigen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Während der Unfallaufnahme musste die K49 kurzzeitig gesperrt werden. Überhöhte Geschwindigkeit spielt nach ersten Hinweisen der Polizei vermutlich keine Rolle. Weitere Ermittlungen werden nun aufgenommen.