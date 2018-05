Unfall auf der Kierbachstraße

LOHMAR. Weil ein Motorradfahrer zu knapp vor ihm abbog, ist am Montagabend in Lohmar ein 66-jähriger Fahrradfahrer gestürzt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.05.2018

Ein 66 Jahre alter Fahrradfahrer hat sich am Montag gegen 20.15 Uhr bei einem Sturz in Lohmar verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Radfahrer ordnungsgemäß auf dem Radweg die Kierbachstraße (K13) in Lohmar-Inger entlang in Richtung der Franzhäuschenstraße. Aus der Ingerer Straße bog ein Motorradfahrer auf einer schwarzen BMW nach rechts in die Kierbachstraße in Richtung der B507 ab. Dabei achtete der mit einer gelben Warnweste bekleidete Biker allerdings nur auf den von links kommenden Verkehr und übersah so den von rechts heranfahrenden Radfahrer auf dem querenden Radweg.

Um eine Kollision zu verhindern, musste dieser stark abbremsen. Dadurch verlor der 66-Jährige die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Der BMW-Fahrer setzte derweil seinen Abbiegevorgang fort und fuhr weiter.

Die Polizei sucht nun den Unfallbeteiligten, der ein älteres BMW-Motorrad, möglicherweise aus den 70er Jahren, fährt oder Unfallzeugen, die Angaben zu dem Motorradfahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241/5413121 entgegen.