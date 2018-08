Unter Auto eingeklemmt

Windeck. Schwer verletzt wurde am Samstagmittag ein Motorradfahrer, der in Windeck einen Zusammenstoß mit einer Autofahrerin verhindern wollte. Die 21-Jährige hatte ihm die Vorfahrt genommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.08.2018

Ein 29-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Windeck unter einem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr zunächst eine 21-Jährige aus Eitorf mit ihrem Pkw auf der Ottersbacher Straße unterwegs, als sie bei Rieferath an der Einmündung zu Mucher Straße, nach links in Richtung Ruppichteroth abbiegen wollte.

Dabei übersah sie offenbar den 29-jährigen Kölner, der sich auf seinem Motorrad vorfahrtberechtigt auf der Mucher Straße von links der Einmündung näherte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Biker stark ab und wich auf die Gegenfahrbahn aus. Dabei stürzte er und schleuderte über die Fahrbahn, bis er von der Front des beteiligten Autos aufgehalten und unter dem Stoßfänger eingeklemmt wurde.

Mit schweren Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebacht. Die Ducati wurde abgeschleppt.