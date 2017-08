Mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Kölner Klinik.

Ruppichteroth. Am Mittwochabend kam es auf der Kreisstraße 17 in Richtung Hennef zu einem schweren Motorradunfall. Dabei verletzte sich ein 22-Jähriger schwer.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.08.2017

Laut der Polizei war am Mittwochabend ein 22-jähriger Kölner gegen 20.30 Uhr auf seinem Motorrad mit einer Gruppe weiterer Biker in Ruppichteroth auf der Kreisstraße 17 in Richtung Hennef unterwegs.

Im Bereich einer scharfen Linkskurve, in Höhe der Einmündung nach Winterscheid (Kirchstraße), verlor der Kölner die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Krad touchierte eine Bordsteinkante. Der Fahrer verlor die Kontrolle und stürzte.

Der 22-Jährige prallte gegen die angrenzende Leitplanke, rutschte unter der Planke hindurch und blieb bewusstlos liegen. Der alarmierte Notarzt stellte bei dem Kölner lebensgefährliche Verletzungen fest. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Kölner Klinik.