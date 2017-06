Schwerer Unfall bei Windeck

Windeck. Auf der L 333 bei Windeck ist am Sonntagvormittag ein Auto mit einem Motorrad zusammengestoßen. Das Motorrad wurde dabei gegen einen Leitpfosten und zwei Bäume geschleudert, der Fahrer schwer verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.06.2017

Bei einem Unfall auf der L 333 bei Windeck-Distelshausen ist am Sonntagvormittag ein Motorradfahrer gegen einen Baum geschleudert und schwer verletzt worden. Ein Mercedesfahrer hatte das Motorrad des 26-Jährigen Windeckers, der mit seiner 24-jährigen Partnerin unterwegs war, übersehen und mit seinem Wagen erfasst.

Wie die Polizei mitteilte, war gegen 10.45 Uhr ein 88-Jähriger aus Münster mit seinem Mercedes auf der Landstraße unterwegs, als er, von Kohlberg aus kommend in Richtung Distelshausen unterwegs, an einer Einmündung nach links in Richtung des Ortes Wäldchen/Forst abbiegen wollte. Dabei achtete er nicht auf das entgegenkommende Motorrad, woraufhin es zum Zusammenstoß kam.

Das Motorrad kam rechts von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen einen Leitpfosten und anschließend gegen zwei Bäume. Der 26-Jährige wurde bei dem Unfall gegen einen Baum geschleudert und schwer verletzt, Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben jedoch nicht.

Der Mann wurde nach erster Behandlung am Unfallort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, seine Beifahrerin und der Autofahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 8000 Euro, es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.