Leichtverletzter Motorradfahrer

Neunkirchen-Seelscheid. In Neunkirchen-Seelscheid sind am Montag ein Hund und ein Motorradfahrer zusammengestoßen. Der Hund wurde in eine Tierklinik gebracht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.04.2018

Gegen 16 Uhr kam es am Montag in Neunkirchen-Seelscheid zu einem Unfall, bei dem ein Hund überfahren wurde. Die 26-jährige Hundebesitzerin hatte zuvor ihr Auto auf einem Parkplatz nahe der B56 in Höhe der Zeithstaße geparkt und den Kofferraum geöffnet, als der Hund der Rasse "Samojede" aus dem dem Kofferraum seiner Besitzerin sprang und auf die andere Straßenseite lief. Dort hatte das Tier einen anderen Hund gesehen und war losgelaufen.

Als der Hund wieder zu seinem Frauchen über die Straße wollte, prallte ein Motorradfahrer mit dem kniehohen Hund zusammen, woraufhin der Samojede überrollt wurde. Der 62-jährige Fahrer, der auf dem Weg nach Seelscheid war, verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Hund wurde in eine Tierklinik gebracht. Seine Besitzerin kam ebenfalls in ein Krankenhaus, weil sie wegen eines Schocks und Hundebisses behandelt werden musste.