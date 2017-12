Neue Ergebnisse der DNA-Spur

Der Tatort in Lohmar. Rechts oben ist der Balkon des Schlafzimmers in dem die Leiche gefunden wurde.

Lohmar. Claudia O. wurde im Mai 1987 in ihrer Wohnung in Lohmar getötet. Nach 30 Jahren scheint der Fall dank eines neuen DNA-Abgleichs aufgeklärt.

Von Sofia Grillo, 04.12.2017

Im Mai 1987 wurde die 23-Jährige Lohmarerin Claudia O. in ihrer Wohnung ermordet. Wie die Staatsanwaltschaft auf GA-Anfrage nun bestätigte, scheint die Tat nach 30 Jahren aufgeklärt zu sein. DNA-Spuren brachten den Verdächtigen Detlef M. nun mit dem Mord an Claudia O. in Verbindung, so die Staatsanwaltschaft am Montagmorgen. Detlef M. war bereits 1989 als Doppelmörder in einem anderen Fall verurteilt.

Die 23-Jährige arbeitete als Auszubildende in der Gaststätte Naafshäuschen ihrer Eltern in Lohmar. Sie übernachtete an dem Freitagabend des 8. Mai in der Wohnung über der Gaststätte. Die Mutter von Claudia O. fand ihre Tochter am nächsten Morgen tot im Bett. Die Wohnung war durchwühlt, ein Tresor stand offen. Die Obduktion ergab, dass die junge Frau erwürgt wurde. Die Ermittler suchten daraufhin nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Zahlreiche Hinweise gingen ein, dennoch kamen die Ermittlungen nicht voran. Die Hoffnungen der Polizei den Mord aufzuklären, waren zuletzt 1988 sehr gering.

Eine Überprüfung der DNA-Spuren mit den heutigen technischen Möglichkeiten ergab eine Übereinstimmung mit der DNA von Detlef M. Er sei schon damals verdächtig gewesen, ihm konnte bis heute jedoch nichts nachgewiesen werden, so die Staatsanwaltschaft.

Detlef M. wurde bereits 1989 von der Staatsanwaltschaft wegen des Mordes an dem Unternehmer-Sohn Patrick Padberg und dessen Großmutter zu lebenslanger Haft verurteilt. Der damals arbeitslose Betonbauer erwürgte die beiden. Anschließend täuschte der hochverschuldete Täter elf Tage ein Entführungsdrama vor und verlangte 1,6 Millionen Mark von den Eltern von Patrick Padberg.

Der heute 61-Jährige sitzt zurzeit noch wegen des Doppelmordes im Gefängnis. Der Ermittlungsrichter am Bonner Amtsgericht habe nun einen Haftbefehl wegen Verdacht auf Mord beantragt, teilte der Oberstaatsanwalt Robin Faßbender mit.