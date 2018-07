25-Jähriger war betrunken

LOHMAR. Ein 25-Jähriger hat in der Nacht zu Dienstag in einem Lohmarer Saunaclub vier Polizisten angegriffen und verletzt. Der Mann wollte seine Rechnung nicht begleichen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.07.2018

Gegen 0.45 Uhr wurde die Polizei in der Nacht zu Dienstag in einen Saunaclub nach Lohmar-Durbusch gerufen. Dort wollte ein 25-Jähriger, der offensichtlich feucht-fröhlich seinen Geburtstag gefeiert hatte, seine Rechnung nicht begleichen. Wie die Beamten mitteilen, kam der deutlich angetrunkene Mann der Aufforderung, seinen Ausweis vorzuzeigen, nicht nach. Stattdessen beleidigte er die Beamtinnen mit sexistischen Sprüchen und versuchte zu flüchten. Letztendlich waren sechs Beamte nötig, um den 25-Jährigen festzuhalten und anschließend in eine Ausnüchterungszelle zu schaffen. Der Mann zeigte sich äußerst aggressiv und verletzte vier Polizisten leicht durch Schläge und Tritte.

Möglicherweise, so die Polizei, hatte der Litauer, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, neben Alkohol auch Drogen konsumiert. Eine Ärztin entnahm ihm zwei Blutproben. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen des Verdachts des Zechbetrugs, Beleidigung auf sexueller Basis, Bedrohung und wegen Widerstands gegen Polizeibeamte. Er wurde gegen Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren hundert Euro zumindest bis zur Hauptverhandlung vor Gericht wieder auf freien Fuß gesetzt.