Fahrzeug von Brückengeländer durchbohrt

Eitorf. Offenbar wegen überhöhter Geschwindigkeit ist am späten Samstagabend ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug in Eitorf verunglückt und dabei ums Leben gekommen. Sein Wagen wurde bei dem Unfall in zwei Teile getrennt.

Von Ulrich Felsmann und Michael Wrobel, 25.03.2018

Als die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, zeigte sich ihnen ein dramatisches Bild eines völlig zerstörten Autos: Ein schwarzer Renault Laguna hing in zwei Teile getrennt auf einem Brückengeländer halb noch auf der Brücke, halb über dem Abgrund. Einige Meter weiter fanden die Einsatzkräfte die Leiche des Fahrers. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Fahrer auf der Asbacher Straße (L 86) mit seinem Wagen in Richtung Eitorf unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er driftete nach links ab, raste rund 80 Meter über eine Leitplanke und rutschte schließlich auf ein Brückengeländer, das den Wagen förmlich durchbohrte und in zwei Hälften trennte. Halb auf der Brücke und halb über dem Abgrund hängend kam der Wagen schließlich zum Stand. Der Fahrer wurde samt seinem Fahrersitz aus dem Wagen geschleudert. Er war laut Polizei auf der Stelle tot.

Foto: Ulrich Felsmann

Da die Einsatzkräfte im Fahrzeug einen Kindersitz ausgemacht hatten, konnte zunächst nicht ausgeschlossenn werden, dass sich womöglich weitere Personen in dem Wagen befunden hatten. Mit Wärmebildkameras wurde deshalb das umgrenzende Gebiet abgesucht. Da die Rettungskräfte der Feuerwehr Eitorf weder von oben, noch vom Fluss aus richtig an das Fahrzeug gelangen konnte, wurde ein Spezialkran der Feuerwehr Bonn angefordert. Mit Blaulicht und Martinshorn rückte dieser nach Eitorf an.

Foto: Ulrich Felsmann

Mithilfe des Krans gelang es schließlich, das Fahrzeug zu bergen. Dabei konnte auch ausgeschlossen werden, dass sich eine weitere Person in dem Fahrzeug befunden hatte.

Die Identität des Toten konnte zunächst nicht geklärt werden. Allerdings wurde am Unfallort ein Versicherungsausweis gefunden, der auf einen Mann aus Eitorf hinweist.

Foto: Ulrich Felsmann

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die L 86 war während des Einsatzes bis tief in die Nacht voll gesperrt.